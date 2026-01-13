La polizia spagnola ha sequestrato 10 tonnellate di cocaina | un duro colpo al narcotraffico

La polizia spagnola ha sequestrato 10 tonnellate di cocaina, segnando il più grande intervento di questo tipo mai effettuato in mare dalle forze europee. Un'operazione che rappresenta un importante risultato nella lotta al narcotraffico internazionale, contribuendo al contrasto delle attività criminali legate alle sostanze stupefacenti.

La polizia spagnola è riuscita a mettere a segno il più grande sequestro di cocaina mai realizzato in mare dalle forze dell’ordine europee. Durante l’operazione “Marea Blanca”, gli agenti hanno individuato quasi dieci tonnellate di stupefacente a bordo della United S, una nave che ufficialmente trasportava un carico di sale. Nonostante il primato del carico più significativo scoperto in Spagna appartenga alle tredici tonnellate individuate nel 2024 nel porto di Algeciras, questo intervento stabilisce un nuovo primato in merito a sequestri avvenuti in acque internazionali, mettendo a segno in duro colpo al narcotraffico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Sequestro record: 10 tonnellate di cocaina scoperte al largo delle Canarie; Spagna, maxi-sequestro in mare: dieci tonnellate di cocaina a bordo di un mercantile; Spagna, sequestrate 10 tonnellate di cocaina; Arrestate 13 persone: Sequestro record di 10 tonnellate di cocaina al largo delle Canarie | blue News.

La polizia spagnola ha sequestrato 10 tonnellate di cocaina nascoste in un carico di sale su una nave al largo delle isole Canarie - 994 chili di cocaina nascosti all’interno di una nave cargo che era stata individuata e fermata al largo delle isole Canarie. ilpost.it