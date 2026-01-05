Le Fiamme Gialle di Gorizia hanno sequestrato oltre 110 kg di cocaina durante un’operazione mirata al contrasto del traffico di droga. L’intervento è stato eseguito a seguito di approfonditi controlli su un camion, contribuendo alla lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Le Fiamme Gialle hanno concluso una grande operazione a contrasto del traffico di stupefacenti sequestrando oltre 110 chilogrammi di cocaina nascosti in un camion. Avrebbero fruttato alla malavita circa 20 milioni di euro. Nello specifico, militari del Gruppo di Gorizia, nell’ambito della quotidiana e sistematica attività di servizio per il controllo economico del territorio ed alla repressione dei traffici illeciti, hanno intercettato un autoarticolato che, dopo aver attraversato la barriera autostradale del Lisert (GO), procedeva lungo la tratta autostradale in direzione uscita Stato verso la Slovenia. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Gorizia, la GdF sequestra 110 kg di cocaina

Leggi anche: Gorizia, intercettato camion con 110 kg di cocaina

Leggi anche: Gorizia, la Guardia di Finanza sequestra 110 chili di cocaina: il video dell'operazione

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Gorizia, la Guardia di Finanza sequestra 110 chili di cocaina: il video dell'operazione; Blitz della Gdf a Gorizia, fermato un camion con tre borsoni di droga: sequestrati oltre 110 kg di cocaina. Avrebbero fruttato 20 milioni; Anzano del Parco, incidente frontale nella notte: cinque feriti; Cuciniamo insieme | Cotechino in crosta con lenticchie.

GdF Gorizia sequestra 110 kg cocaina a Gorizia, valore 20 milioni - Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Gorizia hanno sequestrato oltre 110 chilogrammi di cocaina, scoperti nell'ambito dell'attività di controllo. msn.com