La scuola con 980 iscritti ma ha spazi solo per 240 studenti

A Napoli, al liceo Leon Battista Alberti di via Pigna, si vive una situazione difficile. Nonostante siano iscritti 980 studenti, gli spazi disponibili permettono a solo 240 di frequentare in presenza. La scuola si confronta con un problema di sovraffollamento che rischia di compromettere le lezioni e la sicurezza di tutti.

Al liceo Leon Battista Alberti di Napoli, in via Pigna al Vomero-Arenella, su 980 studenti iscritti solo 240 possono frequentare contemporaneamente. È utilizzabile un solo piano dell'edificio, mentre i piani superiori restano chiusi per il cedimento della scala esterna di emergenza che serve le aule degli indirizzi scientifico, linguistico e scienze applicate.

Approfondimenti su Leon Battista Alberti

Eugenia Carfora descrive la crescita dell’Istituto Morano di Caivano, passato da scuola con attività illecite e 20 studenti a polo educativo con 700 iscritti, specializzato nell’indirizzo alberghiero.

Eugenia Carfora, dirigente scolastica dell’Istituto Morano di Caivano, ha condiviso a Rai Radio 1 il percorso di trasformazione della scuola, passata da presenza di lavanderia abusiva e circa 20 studenti a un polo educativo con oltre 700 iscritti e un indirizzo alberghiero.

Ultime notizie su Leon Battista Alberti

