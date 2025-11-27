Linea 2 metro Napoli via ai lavori per la nuova stazione di Piazza Cavour

Sei mesi di lavori per la nuova stazione di Napoli Piazza Cavour della Linea 2 della metropolitana gestita da Trenitalia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Metro Linea 1: chiusa la fermata Museo (verso Centro Direzionale). - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, metro linea 1 fermata Tribunali: il sopralluogo di Manfredi Vai su X

Riqualificazione e miglioramento della Linea 2: avviati i lavori per la nuova stazione di piazza Cavour - La storica Linea 2 della metropolitana di Napoli è oggetto di interventi, a cura di Rete Ferroviaria italiana, gruppo FS, di riqualificazione e miglioramento, le cui prime fasi sono finanziate a ... Segnala msn.com

Corse straordinarie della Metro Linea 2 dopo Napoli-Atalanta e Napoli-Qarabag - Corse straordinarie della Metro Linea 2 dopo Napoli–Atalanta e Napoli–Qarabag: 7 treni aggiuntivi da Campi Flegrei, 3. 2anews.it scrive

Metro Napoli, linea 2 circolazione rallentata su tratta Solfatara-San Giovanni Barra - Treni fermi in stazione per un intervento medico su un treno a Piazza ... Scrive ilmattino.it