Napoli buone notizie per Conte | contro il Genoa tornano in due

Domani il Napoli di Antonio Conte affronta il Genoa a Genova. Il tecnico azzurro si presenta con qualche buona notizia: due giocatori tornano in squadra, un sospiro di sollievo in vista della trasferta. Tuttavia, le problematiche legate agli infortuni restano, e Conte dovrà fare di necessità virtù per mettere insieme una formazione competitiva.

Sabato ci sarà la delicata trasferta di Genova per il Napoli di Antonio Conte. Il tecnico azzurro deve sempre fare i conti con le tante problematiche legate agli infortuni, sempre di più e sempre più gravi. Contro i rossoblù, però, potrebbero esserci due importanti novità per la retroguardia azzurra: Amir Rrahmani e Vanja Milinkovic-Savic puntano alla convocazione. Conte sorride a metà con Rrahamani e Milinkovic-Savic: slitta il recupero di altri due. Tra poco più di due giorni ci sarà il Grifone sulla strada azzurra. Una strada che il Napoli vuole percorrere sulla retta via, dando continuità al successo interno contro la Fiorentina. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Buone notizie per il Napoli in vista della partita contro la Juventus.

Napoli riceve aggiornamenti positivi riguardo a un calciatore importante, vicino al rientro dopo un periodo di assenza.

