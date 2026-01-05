Napoli riceve aggiornamenti positivi riguardo a un calciatore importante, vicino al rientro dopo un periodo di assenza. Questa notizia rappresenta un’opportunità per il tecnico Antonio Conte di rafforzare la rosa e affrontare con maggiore completezza le sfide della stagione. Nonostante le numerose difficoltà legate agli infortuni, la squadra continua a dimostrare solidità e determinazione, mantenendo alte le aspettative per il proseguimento del campionato.

Arrivano buone notizie per Antonio Conte e il Napoli. Finora, come affermato dallo stesso allenatore, i partenopei stanno facendo un assoluto miracolo sportivo considerando le tante assenze per infortuni che hanno attanagliato e stanno attanagliando gli azzurri. Uno di questi, Zambo Anguissa, potrebbe anticipare il suo rientro, cambiando anche le strategie di mercato. Napoli, Anguissa potrebbe rientrare già a gennaio. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’iter riabilitativo di Zambo Anguissa procede nel migliore dei modi. Il rientro del centrocampista, che sta recuperando giorno dopo giorno, potrebbe avvenire in questo mese. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, buone notizie per Conte: il calciatore vicino al rientro

