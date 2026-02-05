Musk | Sanchez tiranno UE | noi apprezziamo il rispetto

Da imolaoggi.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Elon Musk ha definito Sánchez un “tiranno” sui social, scatenando reazioni immediate. L’Unione Europea ha risposto, sottolineando che apprezza sempre il rispetto, anche sui social media. La polemica tra il patron di Tesla e il presidente spagnolo continua a far parlare di sé, con entrambe le parti che non sembrano intenzionate a fare un passo indietro.

BRUXELLES – “Apprezziamo sempre il rispetto, anche se si tratta di un contesto online, anche se si tratta di un post sui social media. È così che lavoriamo. È così che funziona l’Europa, la Commissione europea. Detto questo, è possibile collaborare con una piattaforma come X? Sì, speriamo che sia possibile collaborare con una piattaforma come X”. Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione Thomas Regnier rispondendo agli insulti lanciati da Elon Musk al premier spagnolo Pedro Sanchez. Il primo ministro, apostrofato come “tiranno” e “traditore del popolo spagnolo”, aveva annunciato delle misure restrittive per l’uso dei social agli under 16. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

musk sanchez tiranno ue noi apprezziamo il rispetto

© Imolaoggi.it - Musk: “Sanchez tiranno”. UE: “noi apprezziamo il rispetto”

Approfondimenti su Musk Sanchez

Musk definisce Sanchez “un tiranno” e Madrid si indigna rilanciando il pericolo della tecno-casta. L’Ue resta tiepida

Elon Musk ha commentato duramente il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez, definendolo “un tiranno” e un traditore del popolo spagnolo.

Censura in Spagna, Elon Musk: “Sanchez è un tiranno”

Elon Musk attacca duramente il premier spagnolo Pedro Sánchez, definendolo “sporco” e un “tiranno”.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Musk Sanchez

Argomenti discussi: Musk definisce Sanchez un tiranno e Madrid si indigna rilanciando il pericolo della tecno-casta. L'Ue resta tiepida; Elon Musk attacca Pedro Sánchez su X e lo definisce tiranno e traditore del popolo spagnolo; Ue: 'Insulti di Musk a Sanchez? Noi apprezziamo il rispetto'; Stretta sui social, Elon Musk contro il premier spagnolo Sánchez: È un tiranno.

Musk definisce Sanchez un tiranno e Madrid si indigna rilanciando il pericolo della tecno-casta. L’Ue resta tiepidaUn tiranno e un traditore del popolo spagnolo. Così Elon Musk ha definito il premie spagnolo Sanchez. Madrid rilancia il pericolo della tecno-casta ... ilfattoquotidiano.it

musk sanchez tiranno ueUe: Insulti di Musk a Sanchez? Noi apprezziamo il rispettoApprezziamo sempre il rispetto, anche se si tratta di un contesto online, anche se si tratta di un post sui social media. È così che lavoriamo. È così che funziona l'Europa, la Commissione europea. ( ... ansa.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.