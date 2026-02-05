Musk | Sanchez tiranno UE | noi apprezziamo il rispetto

Elon Musk ha definito Sánchez un “tiranno” sui social, scatenando reazioni immediate. L’Unione Europea ha risposto, sottolineando che apprezza sempre il rispetto, anche sui social media. La polemica tra il patron di Tesla e il presidente spagnolo continua a far parlare di sé, con entrambe le parti che non sembrano intenzionate a fare un passo indietro.

BRUXELLES – “Apprezziamo sempre il rispetto, anche se si tratta di un contesto online, anche se si tratta di un post sui social media. È così che lavoriamo. È così che funziona l’Europa, la Commissione europea. Detto questo, è possibile collaborare con una piattaforma come X? Sì, speriamo che sia possibile collaborare con una piattaforma come X”. Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione Thomas Regnier rispondendo agli insulti lanciati da Elon Musk al premier spagnolo Pedro Sanchez. Il primo ministro, apostrofato come “tiranno” e “traditore del popolo spagnolo”, aveva annunciato delle misure restrittive per l’uso dei social agli under 16. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Elon Musk ha commentato duramente il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez, definendolo “un tiranno” e un traditore del popolo spagnolo.

Elon Musk attacca duramente il premier spagnolo Pedro Sánchez, definendolo “sporco” e un “tiranno”.

Musk definisce Sanchez un tiranno e Madrid si indigna rilanciando il pericolo della tecno-casta. L’Ue resta tiepidaUn tiranno e un traditore del popolo spagnolo. Così Elon Musk ha definito il premie spagnolo Sanchez. Madrid rilancia il pericolo della tecno-casta ... ilfattoquotidiano.it

Ue: Insulti di Musk a Sanchez? Noi apprezziamo il rispettoApprezziamo sempre il rispetto, anche se si tratta di un contesto online, anche se si tratta di un post sui social media. È così che lavoriamo. È così che funziona l'Europa, la Commissione europea. ( ... ansa.it

È "uno sporco traditore del popolo spagnolo" e un "vero fascista". Musk ancora contro Pedro Sanchez. Questa volta a far infuriare il patron di Tesla è la decisione della Spagna di vietare i social ai minori di 16 anni. facebook

Vietare i social agli under 16, Musk attacca il premier spagnolo Sanchez e lo insulta: “Sporco tiranno" x.com