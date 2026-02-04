Elon Musk ha commentato duramente il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez, definendolo “un tiranno” e un traditore del popolo spagnolo. La vicenda nasce dopo che Sánchez ha annunciato una nuova legge che impedirà ai minori di sedici anni di accedere ai social network. A Madrid si sollevano le proteste, mentre l’Unione Europea si mostra ancora esitante.

“Un tiranno e un traditore del popolo spagnolo”. Così Elon Musk ha definito il primo ministro spagnolo Sanchez, dopo che quest’ultimo aveva annunciato la nuova legge che sbarrerà l’accesso ai social ai minori di sedici anni. Il premier aveva anticipato le caratteristiche di questa iniziativa durante il suo intervento al World Government Summit di Dubai, definendo i canali social “uno Stato fallito, in cui le leggi vengono ignorate e i reati tollerati”. Aveva poi menzionato lo stesso Musk che aveva criticato la nuova norma mirata a regolarizzare un certo numero di migranti in Spagna. Il multimiliardario non ha fatto attendere la sua replica e sul social X di sua proprietà ha lanciato i suoi improperi su “dirty Sanchez”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Musk definisce Sanchez “un tiranno” e Madrid si indigna rilanciando il pericolo della tecno-casta. L’Ue resta tiepida

Elon Musk attacca duramente il premier spagnolo Pedro Sánchez, definendolo “sporco” e un “tiranno”.

