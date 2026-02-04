Censura in Spagna Elon Musk | Sanchez è un tiranno

Elon Musk attacca duramente il premier spagnolo Pedro Sánchez, definendolo “sporco” e un “tiranno”. La sua critica arriva sui social X, dove Musk scrive che Sánchez è anche un traditore del popolo spagnolo. La polemica si accende in un momento di tensione politica in Spagna.

Sanchez: “A partire dalla prossima settimana, il mio governo attuerà le seguenti azioni: innanzitutto, modificheremo la legge in Spagna per ritenere i dirigenti delle piattaforme legalmente responsabili di numerose violazioni che avvengono sui loro siti. In secondo luogo, trasformeremo la manipolazione algoritmica e l’amplificazione di contenuti illegali in un nuovo reato. In terzo luogo, implementeremo un sistema di tracciamento dell’odio e della polarizzazione per monitorare, quantificare e denunciare come le piattaforme digitali alimentino la divisione e amplifichino l’odio. In quarto luogo, la Spagna vieterà l’accesso ai social media ai minori di 16 anni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

