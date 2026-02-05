Multa annullata ad un 60enne il Comune fa ricorso contro la sentenza

Il Comune di San Severino ha deciso di fare ricorso contro la sentenza che ha annullato la multa a un 60enne. L’uomo era stato multato per eccesso di velocità, ma la sanzione è stata poi cancellata. Ora il Comune vuole riottenere la sanzione, presentando nuovamente il ricorso.

**Un 60enne multato per eccesso di velocità ha ottenuto la revoca della sanzione, e il Comune di San Severino, in provincia di Macerata, ha deciso di far ricorso.** La sentenza è stata resa dal giudice di pace di Camerino, Fabiana Carletta, il 29 dicembre scorso. Ha accolto il ricorso presentato da un automobilista residente a Macerata, pugliese, e ha annullato il verbale di multa da 237 euro – ridotti a 168 con il pagamento anticipato – emesso per aver superato la velocità limite di 70 kmh su una sezione della Settempedana. Era stata registrata una velocità di 91 kmh. La sanzione era stata notificata nel mese successivo, al momento del verificarsi dell’infrazione, avvenuta il 22 giugno scorso.🔗 Leggi su Ameve.eu

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Comune San Severino

