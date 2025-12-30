Fa ricorso contro la multa del' autovelox ma si scopre che guidava con un patente falsa

Un automobilista ha presentato ricorso contro una multa rilevata da un autovelox a Modena, ma le verifiche della polizia locale hanno scoperto che la patente di guida era falsa. L’auto è stata fermata, e il conducente è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Questa vicenda evidenzia l’importanza di possedere documenti validi e di rispettare le norme stradali, anche in presenza di contestazioni per eccesso di velocità.

Un’operazione della polizia locale di Modena, avviata a seguito di una violazione per eccesso di velocità, ha condotto alla scoperta di una patente di guida falsa e alla denuncia di un automobilista all’autorità giudiziaria.Nel mese di aprile, il dispositivo di rilevazione automatica della. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Fa ricorso contro la multa del'autovelox, ma si scopre che guidava con un patente falsa Leggi anche: Guidava con una patente falsa. E nascondeva hashish in auto Leggi anche: Tampona un’auto in una rotonda, guidava con patente falsa: denunciato Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ryanair farà ricorso contro la multa di €256 milioni dell’Antitrust italiana; Ryanair, maxi-multa dell'Antitrust da 256 milioni: «Abuso di posizione dominante sulla vendita dei biglietti». La compagnia fa ricorso; Multa dell'Antitrust a Ryanair che già annuncia il ricorso; Antitrust, maxi multa a Ryanair da 255 milioni per abuso di posizione dominante: danni alle agenzie di viaggio. Antitrust, maxi multa a Ryanair da 255 milioni per abuso di posizione dominante: danni alle agenzie di viaggio - Secondo l’istruttoria dell’Agcm, il vettore irlandese avrebbe penalizzato l’acquisto di voli da parte delle agenzie viaggio sul proprio sito. milanofinanza.it

Ryanair, multa da 256 milioni: “Ostacolate agenzie nell’acquisto dei biglietti”. Subito il ricorso - L’Antitrust sanziona la compagna irlandese per abuso di posizione dominante. repubblica.it

Caso Garlasco: difesa Venditti fa ricorso al Riesame contro perquisizione - L'avvocato Domenico Aiello, difensore dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti indagato per corruzione in atti giudiziari perché avrebbe favorito ... notizie.tiscali.it

Ricorso Facile. . Multa dell’Antitrust da 256 milioni di euro a Ryanair per ‘Abuso di posizione dominante’ - facebook.com facebook

Che legnata, annunciato già il ricorso Ryanair, multa dell'Antitrust da 256 milioni x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.