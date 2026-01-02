Mps convocata un’assemblea straordinaria per modifiche allo statuto

Banca Monte dei Paschi di Siena ha annunciato la convocazione di un’assemblea straordinaria il 4 febbraio 2026 alle ore 14:30. L’incontro si svolgerà per discutere e approvare eventuali modifiche allo statuto societario, in conformità alle normative vigenti. La partecipazione degli azionisti sarà importante per valutare le proposte e garantire la trasparenza delle decisioni.

Banca Monte dei Paschi di Siena ha convocato un' assemblea straordinaria il 4 febbraio 2026, alle ore 14:30. Tra i punti all'ordine del giorno alcune modifiche allo statuto, riguardanti in particolare la facoltà del cda uscente di presentare una propria lista di candidati per il rinnovo dell'organo; la rieleggibilità degli amministratori (e dunque l'abrogazione dell'articolo che prevede la non applicabilità all'ad del limite massimo di mandati); la riduzione alla quota minima di legge della percentuale degli utili da destinare a riserva legale e all'eliminazione della riserva statutaria. Gli azionisti potranno partecipare esclusivamente tramite il rappresentante designato.

