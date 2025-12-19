Pusher di crack ad appena 16 anni arrestato in via Emilia Est

Un giovane di soli sedici anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato a Modena in via Emilia Est. Le accuse nei suoi confronti riguardano lo spaccio di stupefacenti e l’istigazione alla corruzione, segnando un preoccupante esempio di coinvolgimento precoce nel mondo della criminalità.

Un ragazzo di soli sedici anni, già conosciuto dalle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla polizia di Stato a Modena con le accuse di spaccio di stupefacenti e istigazione alla corruzione.L'episodio è avvenuto intorno alle ore 22 del 15 dicembre scorso. Durante un normale pattugliamento in.

