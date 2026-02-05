LIVE MotoGP Test Sepang 2026 in DIRETTA | scatta l’ultimo giorno di lavoro in pista!

Oggi a Sepang si conclude la tre giorni di test in pista. Alle 3 del mattino è scattato il semaforo verde per l’ultimo giorno di prove, e i piloti sono già in pista per finalizzare le ultime configurazioni prima dell’inizio della stagione. La giornata si preannuncia intensa, con le squadre che vogliono raccogliere dati e migliorare le proprie prestazioni. I piloti sono determinati a sfruttare al massimo questa occasione, consapevoli che ogni giro può fare la differenza. La situazione in pista si sta sbloccando, e gli appassionati

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.00 SEMAFORO VERDE! SI APRE IL DAY-3 DEI TEST DI SEPANG! La cronaca del Day-2 Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza ed ultima giornata dei test pre-stagionali di Sepang (Malesia) riservati alla MotoGP. Va a concludersi, quindi, la fondamentale tre-giorni di lavoro in pista che, a questo punto, ci darà le prime conferme importanti in direzione dell'esordio del Mondiale di MotoGP 2026 del Gran Premio di Thailandia. Con le ultime otto ore odierne si andranno, quindi, a completare le 24 ore di sessioni. Quale sarà il programma di questo giovedì 5 febbraio sulla pista di Sepang? Il Day-3 dei test scatterà ancora una volta alle ore 03.

