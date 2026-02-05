LIVE MotoGP Test Sepang 2026 in DIRETTA | Ducati mette paura ai rivali bene Bezzecchi

Questa mattina a Sepang, Bezzecchi ha fatto segnare un buon tempo durante i test. Dopo sette giri, ha migliorato il suo crono e si avvicina ai primi in classifica. Ducati si mostra molto competitiva e mette pressione ai rivali, che devono fare i conti con questa velocità. La giornata prosegue con molte novità e sorprese sul circuito malese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.00 Bezzecchi si migliora nel corso dello stint e dopo sette giri firma un buon giro in 1:58.634. Quattordici giri totali invece per M. Marquez, mentre inizia la simulazione gara di Acosta in 58.073. 7.58 Miglior tempo personale per Acosta nel primo settore, inizia anche il pomeriggio di Alex Marquez (Gresini Ducati) a tre ore dal termine. 7.56 Difficile fare previsioni, ma Ducati continua a mostrare un ritmo apparentemente superiore a tutti gli altri. Marquz resta ancora in 58.562, tempi leggermente più alti per Bezzecchi ed Acosta. 7.53 Bezzecchi inizia in 1:58. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Ducati mette paura ai rivali, bene Bezzecchi Approfondimenti su MotoGP Test LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: tanto lavoro per le Ducati, Bezzecchi cerca conferme Marco Bezzecchi torna in pista a Sepang per i test della MotoGP 2026. LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: bene Marini e Bezzecchi, inizio non semplice per Bagnaia Questa mattina a Sepang sono ripresi i test ufficiali con i piloti in pista. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. LIVE SHAKEDOWN MOTOGP TEST Sepang 2026 Tracking Timing Data Day 3 SESSION 1 Ultime notizie su MotoGP Test Argomenti discussi: Test MotoGP: la 3^ giornata di Sepang LIVE; IN DIRETTA: il test di Sepang minuto per minuto; MotoGP, Joan Mir svetta nel day-2 dei test a Sepang. La pioggia rovina i piani in Malesia, Yamaha non gira; MotoGP | Test Sepang 2026: la prima giornata in DIRETTA (live e foto). MotoGP live, test Sepang 2026 in diretta, tempi e classifica dell’ultima giornata: Alex Marquez svetta al mattino nel dominio DucatiIn diretta i test MotoGp Sepang 2026 in diretta tv: i tempi e la classifica del terzo ed ultimo giorno di test ... fanpage.it LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Ducati mette paura ai rivali, bene BezzecchiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.58 Miglior tempo personale per Acosta nel primo settore, inizia anche il pomeriggio di Alex Marquez (Gresini ... oasport.it MOTOGP | Nei test a Sepang domina la pioggia. Vola la Honda, Yamaha non c'è. Marc Marquez 15mo con Ducati, 8o Bagnaia. Aprilia 6a con Bezzecchi. #ANSA facebook MOTOGP | Nei test a Sepang domina la pioggia. Vola la Honda, Yamaha non c'è. Marc Marquez 15mo con Ducati, 8o Bagnaia. Aprilia 6a con Bezzecchi. #ANSA x.com

