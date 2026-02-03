Motogp Marquez è tornato Il più veloce nei test a Sepang

Marc Marquez torna in pista dopo quattro mesi di assenza. Nei test a Sepang, il campione del mondo si dimostra ancora una volta il più veloce, chiudendo davanti a tutti alla prima giornata. La sua ripresa sembra promettere bene, anche se le sfide sono ancora molte.

Roma, 3 feb. (askanews) – Marc Marquez è tornato: a 4 mesi dall’infortunio il campione del mondo risale su una MotoGP e chiude subito davanti a tutti la 1^ giornata di test. Doppietta Ducati con Di Giannantonio 2°, poi la Ktm di Vinales. 5° Bezzecchi, davanti alle Honda di Marini e Mir e a Bagnaia (che ha provato la nuova carena come Marquez). Caduta per Quartararo con frattura al dito: i suoi test sono già finiti. “Il dito è rotto, abbiamo deciso di fermarci e saltare le ultime due giornate di test – le parole di Quartararo – Se fosse stato un weekend di gara avremmo continuato, ma così non ha senso.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

