Motogp Marquez è tornato Il più veloce nei test a Sepang

Marc Marquez torna in pista dopo quattro mesi di assenza. Nei test a Sepang, il campione del mondo si dimostra ancora una volta il più veloce, chiudendo davanti a tutti alla prima giornata. La sua ripresa sembra promettere bene, anche se le sfide sono ancora molte.

Roma, 3 feb. (askanews) – Marc Marquez è tornato: a 4 mesi dall’infortunio il campione del mondo risale su una MotoGP e chiude subito davanti a tutti la 1^ giornata di test. Doppietta Ducati con Di Giannantonio 2°, poi la Ktm di Vinales. 5° Bezzecchi, davanti alle Honda di Marini e Mir e a Bagnaia (che ha provato la nuova carena come Marquez). Caduta per Quartararo con frattura al dito: i suoi test sono già finiti. “Il dito è rotto, abbiamo deciso di fermarci e saltare le ultime due giornate di test – le parole di Quartararo – Se fosse stato un weekend di gara avremmo continuato, ma così non ha senso.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Marquez Torna

Marc Márquez torna in pista e subito mette tutti in fila.

Questa mattina a Sepang, i piloti sono tornati in pista per i test ufficiali.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

MARC MÁRQUEZ VUELVE A LO GRANDE Y DOMINA EL DÍA 1 DEL TEST DE SEPANG 2026

Ultime notizie su Marquez Torna

Argomenti discussi: MotoGP, Marc Marquez fa il suo mea culpa su Argentina 2018: Non ho avuto pazienza, ho creato situazioni pericolose; Arrivano i test, torna la MotoGP: tutti all'inseguimento di Marquez e Ducati; Nadia Padovani, unica donna alla guida di un team di MotoGp; Livio Suppo: Bagnaia non è come Marc Marquez, quella frase di Dall'Igna non è stata felicissima.

Motogp, Marquez è tornato. Il più veloce nei test a SepangRoma, 3 feb. (askanews) – Marc Marquez è tornato: a 4 mesi dall’infortunio il campione del mondo risale su una MotoGP e chiude subito davanti a tutti la 1^ giornata di test. Doppietta Ducati con Di Gi ... askanews.it

MotoGP, Marc Márquez subito al comando nei test di Sepang: miglior tempo nel day-1Rientro vincente per il nove volte iridato: a quattro mesi dall’infortunio Márquez chiude davanti a tutti la prima giornata di test ufficiali. Ducati subito pro ... sportface.it

MOTOGP, TEST DI SEPANG - MARC MARQUEZ IL PIÙ VELOCE DEL PRIMO GIORNO. FRATTURA DI UN DITO PER FABIO QUARTARARO, SALTERÀ I PROSSIMI DUE GIORNI È stato il campione del mondo in carica Marc Marquez il più veloce del pri - facebook.com facebook

Marc Marquez e' tornato: a 4 mesi dall'infortunio il campione del mondo risale su una MotoGP e chiude subito davanti a tutti la 1^ giornata di test. I risultati tinyurl.com/2s62mz8w #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP x.com