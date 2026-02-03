LIVE MotoGP Test Sepang 2026 in DIRETTA | Alex Marquez in vetta a metà giornata lontano Bagnaia

La prima giornata dei test MotoGP a Sepang si apre con Alex Marquez che si prende la vetta della classifica a metà mattinata. Il pilota spagnolo si mantiene davanti a tutti, lasciando indietro Bagnaia, che ancora non riesce a trovare il ritmo giusto. Intanto, il giovane Moreira, campione del mondo Moto2 l’anno scorso, fa già parlare di sé con un passo interessante. La zona alta della classifica si muove ancora, con molti piloti che cercano di mettere insieme i primi dati utili in vista delle prossime gare.

7.20 Moreira, 21enne nativo di Guarulhos, ha vinto il Mondiale Moto2 lo scorso anno con quattro successi totali (Assen, Spielberg, Indonesia e Portimao). 7.17 Toprak Razgatlioglu è l'unico rookie dello schieramento insieme a Diogo Moreira (Pro Honda LCR), 21enne brasiliano. 7.14 La mattinata malese ha permesso a Toprak Razgatlioglu di provare delle nuove soluzioni aereodinamiche sulla priopria Yamaha (Team Pramac). Il turco ha firmato il 14mo crono assoluto con quasi 1 secondo e 5 decimi di ritardo dal leader. 7.11 Marini (Honda) ha registrato in compenso la velocità massima raggiungendo i 342.

