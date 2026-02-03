LIVE MotoGP Test Sepang 2026 in DIRETTA | Alex Marquez vola e supera Bezzecchi in vetta Bagnaia 14°

Questa mattina a Sepang si è assistito a una sessione di test vivace. Alex Marquez ha messo il turbo e ha superato Bezzecchi in vetta, mentre Bagnaia si ferma al 14° posto. Ora manca meno di mezz’ora alla fine del turno e le cose potrebbero ancora cambiare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.27 Ci stiamo avvicinando all’ultima mezzora del turno mattutino. le condizioni meteo di Sepang sono ottimali. 32° per quanto riguarda l’atmosfera e 48° sull’asfalto. 05.24 Alex Rins si rilancia e si porta in quarta posizione in 1:58.320 a 426 millesimi. Alex Marquez risponde. Record nel T2 per 161 millesimi, quindi chiude in 1:58.009 ed è secondo a 115 millesimi da Marco Bezzecchi. Il pilota del team Gresini si rilancia, piazza quasi 4 decimi di record al T3 e stampa un ottimo 1:57.487 ed è nettamente primo! 05.21 Toprak Razgatlioglu arriva al T2 a 69 millesimi da Bezzecchi, poi lascia 7 decimi nel T3 e chiude in 1:58. 🔗 Leggi su Oasport.it

Inizia il test a Sepang e subito Marco Bezzecchi mette in mostra un buon ritmo, occupando la prima posizione.

Questa mattina a Sepang sono iniziati i test della MotoGP.

LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Bezzecchi sale in vetta poi accusa problemi tecnici, Bagnaia 11°CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.09 Diogo Moreira migliora e si porta al quinto posto in 1:58.682 a 788 millesimi da Bezzecchi. 05.06 ... oasport.it

MotoGP, LIVE - La diretta minuto per minuto del primo giorno di test a SepangMotoGP: Il primo giorno di scuola è ufficialmente iniziato: tutti i piloti in pista in Malesia. Tempi, notizie, foto e curiosità direttamente dal circuito ... gpone.com

LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: scatta il Day-1! Bagnaia spera di cancellare il 2025… - x.com

Il turco prima dei test ufficiali a Sepang: C’è tanta differenza in percorrenza di curva: ho provato un attacco al tempo, ma il tempo non è venuto, proprio perché guidavo troppo con lo stile SBK - facebook.com facebook