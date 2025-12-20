Motogp Domenicali | Rinnovo Marquez? Lui sta bene con noi

Bologna, 20 dicembre 2025 – Ducati campione del mondo piloti per la quarta volta di fila (doppio Bagnaia, poi Martin e infine Marquez ) e campione costruttori per la sesta volta, in un 2025 chiuso con 17 vittorie totali. Vero è che Aprilia si è avvicinata nel finale di campionato, in assenza di Marc Marquez, ma i numeri di Borgo Panigale restano quelli di una moto superiore, quasi dominante. A cambiare tutto arriverà il 2027, dove i regolamenti tecnici saranno stravolti con l’eliminazione degli abbassatori, la riduzione delle alette aerodinamiche e la riduzione a 850 cc della potenza dei motori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

MotoGp, Ducati e il delicato rinnovo di Marquez. A rischio Bagnaia?

MotoGp, problemi alla clavicola per Marc Marquez dopo la caduta in Indonesia: come sta

