Valencia, 15 novembre 2025 – Un gp di Valencia per tre. Ducati, KTM e Aprilia si confermano leader in questa fase di stagione con i suoi tre piloti di punta. In assenza di Marc Marquez, e con un Pecco Bagnaia in crisi, Borgo Panigale deve puntare su Alex Marquez, che già nella Sprint Race ha messo il marchio con un primo posto sontuoso e mai in discussione. Dietro un Pedro Acosta desideroso di trovare la prima vittoria in carriera scalpita e ruggisce, mentre Marco Bezzecchi parte dalla pole ma nella gara Sprint ha trovato un primo giro difficile che ha compromesso ogni possibilità di podio. Sembrano loro tre i principali protagonisti dell'ultima gara della stagione, anche se da dietro qualche outsider potrebbe inserirsi.

MotoGp, Marquez, Acosta e Bez per il gp di Valencia: favoriti e strategie