MotoGp Marquez Acosta e Bez per il gp di Valencia | favoriti e strategie
Valencia, 15 novembre 2025 – Un gp di Valencia per tre. Ducati, KTM e Aprilia si confermano leader in questa fase di stagione con i suoi tre piloti di punta. In assenza di Marc Marquez, e con un Pecco Bagnaia in crisi, Borgo Panigale deve puntare su Alex Marquez, che già nella Sprint Race ha messo il marchio con un primo posto sontuoso e mai in discussione. Dietro un Pedro Acosta desideroso di trovare la prima vittoria in carriera scalpita e ruggisce, mentre Marco Bezzecchi parte dalla pole ma nella gara Sprint ha trovato un primo giro difficile che ha compromesso ogni possibilità di podio. Sembrano loro tre i principali protagonisti dell’ultima gara della stagione, anche se da dietro qualche outsider potrebbe inserirsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
A Valencia è stata consegnata a Marc Marquez la BMW vinta matematicamente a Portimao per le sue prestazioni in qualifica quest'anno, nonostante il recente infortunio che lo ha costretto a saltare gli ultimi 4 GP. #MemasGP #MGP #MotoGP #Motomondiale # - facebook.com Vai su Facebook
Marc Marquez, presente a Valencia, ha ricevuto il premio BMW per i migliori risultati in qualifica in questa stagione 2025. #motogp #marcmarquez #ducati #valenciagp #motomondiale Vai su X
MotoGP 2025. GP di Valencia. Alex Marquez vince la Sprint! Poi Pedro Acosta e Diggia, Bezzecchi 5° [RISULTATI] - Il poleman Aprilia è stato sorpassato da alcuni piloti nel primo giro, dopo una buona partenza (Bez è matematicamente terzo nel mondiale). Scrive moto.it
GP Valencia 2025, ordine di arrivo della Sprint: Alex Marquez batte Acosta, Bezzecchi 5° dopo un brutto start. Bagnaia 14° - MotoGP, Classifica Sprint di Valencia: Marquez domina su Acosta e Di Giannantonio, brutto start per Bezzecchi. Segnala formulapassion.it
Sprint GP Valencia: Alex Marquez vince sotto gli occhi di Marc, Acosta e Diggia a podio. Bezzecchi 5°, Bagnaia 14° - Il racconto in diretta della gara sprint del GP di Valencia, ultimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Scrive sport.virgilio.it