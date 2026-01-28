musei e visite gratuite domenica metropolitana tutti i tesori in mostra

La Domenica Metropolitana torna domenica 1 febbraio, offrendo ai residenti della Città Metropolitana la possibilità di visitare gratis i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi. Durante la giornata, saranno organizzate visite e attività per scoprire i tesori della città, senza dover pagare il biglietto. Un modo per avvicinare i cittadini alla cultura e riscoprire i luoghi più belli di Firenze.

Il 1° febbraio torna la Domenica Metropolitana, durante la quale tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la possibilità di visitare gratuitamente i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi, nonché di prendere parte alle numerose visite e attività in programma, sviluppate dal Comune di Firenze, dalla Metrocittà e da Fondazione MUS.E. Per i giovani e adulti sono in programma i ’Percorsi segreti e le visite al museo di Palazzo Vecchio’ e la proposta speciale ’Guidati da Giorgio Vasari’, nonché le visite agli altri musei: Palazzo Medici Riccardi, Museo Novecento, Chiesa di Santa Maria del Carmine, Museo Stefano Bardini, MAD - Murate Art District e Memoriale delle deportazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

