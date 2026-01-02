Mostra su Giovanni Pisano gratis per residenti e studenti universitari | l' iniziativa dell' Opera della Primaziale

L’Opera della Primaziale di Pisa propone un’iniziativa dedicata a residenti e studenti universitari: quattro serate gratuite per visitare la mostra ‘Giovanni Pisano’. Un’occasione per approfondire l’opera e la storia di uno dei più importanti scultori italiani, riservata a chi vive e studia nel territorio pisano. L’iniziativa mira a favorire l’accesso culturale e la conoscenza del patrimonio locale.

Un'opportunità per la comunità pisana: l'Opera della Primaziale dedica quattro serate esclusive ai residenti della provincia di Pisa e agli studenti dell'Ateneo pisano, offrendo loro la possibilità di visitare gratuitamente la mostra 'Giovanni Pisano. Memoria di uno scultore' con percorso guidato.

Pisa, l'Opera della Primaziale apre gratuitamente ai residenti e agli studenti la mostra su Giovanni Pisano

L'Opa apre gratuitamente ai residenti e agli studenti la mostra di Giovanni Pisano - Memoria di uno scultore" al Palazzo dell'Opera del Duomo nei giorni 9, 16, 23 e 30 gennaio 2026.

