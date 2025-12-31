I titolari della trattoria di Sant’Ermete straziati dal dolore | Alessandro stroncato da un infarto a soli 50 anni

Sant’Ermete piange la perdita di Alessandro Ciucci, titolare della trattoria del paese, scomparso improvvisamente a causa di un infarto a soli 50 anni. La comunità si unisce nel dolore per questa perdita improvvisa e inattesa, che ha colpito una figura conosciuta e apprezzata. La sua scomparsa lascia un vuoto nel cuore di chi lo ha conosciuto e stimato.

