I titolari della trattoria di Sant’Ermete straziati dal dolore | Alessandro stroncato da un infarto a soli 50 anni
Sant’Ermete piange la perdita di Alessandro Ciucci, titolare della trattoria del paese, scomparso improvvisamente a causa di un infarto a soli 50 anni. La comunità si unisce nel dolore per questa perdita improvvisa e inattesa, che ha colpito una figura conosciuta e apprezzata. La sua scomparsa lascia un vuoto nel cuore di chi lo ha conosciuto e stimato.
Sant’Ermete è in lutto per l’improvvisa scomparsa di Alessandro Ciucci, scomparso dopo essere stato colpito da un infarto a 50 anni. La famiglia Ciucci è molto conosciuta dalla comunità riminese: la mamma di Alessandro, Caterina, è la storica fondatrice della trattoria “Il vecchio Campanile”. Ed. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
