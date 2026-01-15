Mosaici affreschi e suppellettili | in mostra la Trento romana di duemila anni fa

Scopri la storia di Trento romana attraverso una selezione di mosaici, affreschi e suppellettili, testimonianze di circa duemila anni fa. La mostra «I colori di Tridentum. Decorazione e arredo nella città romana» offre un approfondimento sulla vita quotidiana e l’arte dell’antica Trento, permettendo di esplorare il passato in modo dettagliato e accurato. Un’occasione per avvicinarsi alla storia locale attraverso reperti autentici e ben conservati.

Continua il viaggio nel tempo della Trento romana con la mostra «I colori di Tridentum. Decorazione e arredo nella città romana». Appena inaugurata e in corso fino al 31 ottobre nelle sale dello Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas, in piazza Cesare Battisti, e in quelle della Villa di Orfeo in via Rosmini, ripercorre l'antico passato della città fondata dai Romani sulle sponde dell'Adige. E lo fa da una prospettiva originale, inconsueta. Perché il percorso espositivo, curato dall'Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento, si allontana dalla classica ricostruzione di architetture essenziali, statue e sculture solenni, strumenti di vita e di guerra, per abbracciare una dimensione più intima e creativa.

