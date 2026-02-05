Mosca | progressi nonostante guerrafondai

Questa mattina ad Abu Dhabi si sono tenuti nuovi colloqui sulla fine della guerra in Ucraina. I rappresentanti dei paesi coinvolti affermano di aver fatto “passi avanti”, anche se ci sono ancora tensioni. Secondo fonti vicine alle trattative, alcuni paesi come Gran Bretagna e Unione Europea cercano di ostacolare il processo, ma i negoziati continuano. La situazione resta incerta, ma ci sono segnali di progresso.

9.00 Ci sono "passi avanti" nei colloqui sulla fine della guerra in Ucraina, in corso ad Abu Dhabi, "nonostante i guerrafondai Gb e Ue stiano cercando di minarli". Lo ha detto l'inviato del Cremlino, Dmitriev, sui colloqui che proseguono nel formato trilaterale UcrainaRussia-Usa. "Stiamo lavorando attivamente con l' amministrazione Usa per ripristinare le relazioni economiche bilaterali, anche attraverso il gruppo di cooperazione economica russo-americano",ha aggiunto.

