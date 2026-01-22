MoscaWitkoff da Putin | molti progressi

Recenti colloqui tra Mosca e Kiev hanno registrato significativi avanzamenti, portando le parti a concentrarsi su una singola questione principale. Secondo fonti ufficiali, si evidenzia un progresso sostanziale nel dialogo volto a risolvere il conflitto in Ucraina, aprendo potenzialmente a nuove possibilità di dialogo e soluzione diplomatica.

I colloqui per porre fine alla guerra in Ucraina hanno fatto "molti progressi e si sono ridotti a un'unica questione" tra Kiev e Mosca. Lo ha dichiarato l' inviato speciale degli Usa, Witkoff. "Penso che siamo arrivati a un unico problema, e ne abbiamo discusso le interazioni, e questo significa che è risolvibile. Quindi, se entrambe le parti vogliono risolvere la questione, la risolveremo", ha aggiunto. L'inviato del presidente Trump, è oggi a Mosca con il genero del presidente Usa,Kushner,per incontrare Putin.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Ucraina, oggi nuovo vertice a Berlino. Witkoff: “Molti progressi con Zelensky”Oggi si svolge un nuovo vertice a Berlino tra rappresentanti internazionali e Ucraina, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo e trovare soluzioni per porre fine al conflitto.

Leggi anche: Ucraina, Trump: "Progressi per pace". E invia Witkoff a Mosca

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

White House Confirms Major Progress in Ukraine-Russia Peace Talks

Argomenti discussi: Ucraina-Russia, giorno chiave per negoziati: 'in campo' Trump, Zelensky e Putin; Ucraina: Zelensky in Svizzera per vedere The Donald, mentre Witkoff sarà a Mosca per Putin; Oggi a Davos l'incontro Trump-Zelensky, Witkoff e Kushner a Mosca da Putin - L'ucraino Umerov: A Davos incontri importanti anche con Witkoff e Kushner; Ucraina, Lavrov: Pronti a contatti con Witkoff e Kushner.

Ucraina, doppio fronte nei negoziati: Trump oggi vede Zelensky, Witkoff da Putin a Mosca(Adnkronos) – Risolto il giallo dell’incontro tra Donald Trump e Voloydmyr Zelensky a Davos. Il colloquio tra i presidenti di Ucraina e Stati Uniti si svolgerà oggi 22 gennaio, secondo quanto chiarito ... msn.com

Ucraina, domani l'inviato Usa da PutinIl presidente russo Vladimir Putin ha previsto in agenda di vedere domani a Mosca l'inviato Usa Witkoff. Lo ha detto all'agenzia di stampa Tass il portavoce del Cremlino Peskov, confermando ... rainews.it