MoscaWitkoff da Putin | molti progressi

Recenti colloqui tra Mosca e Kiev hanno registrato significativi avanzamenti, portando le parti a concentrarsi su una singola questione principale. Secondo fonti ufficiali, si evidenzia un progresso sostanziale nel dialogo volto a risolvere il conflitto in Ucraina, aprendo potenzialmente a nuove possibilità di dialogo e soluzione diplomatica.

I colloqui per porre fine alla guerra in Ucraina hanno fatto "molti progressi e si sono ridotti a un'unica questione" tra Kiev e Mosca. Lo ha dichiarato l' inviato speciale degli Usa, Witkoff. "Penso che siamo arrivati a un unico problema, e ne abbiamo discusso le interazioni, e questo significa che è risolvibile. Quindi, se entrambe le parti vogliono risolvere la questione, la risolveremo", ha aggiunto. L'inviato del presidente Trump, è oggi a Mosca con il genero del presidente Usa,Kushner,per incontrare Putin.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Ucraina, oggi nuovo vertice a Berlino. Witkoff: “Molti progressi con Zelensky”Oggi si svolge un nuovo vertice a Berlino tra rappresentanti internazionali e Ucraina, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo e trovare soluzioni per porre fine al conflitto.

Leggi anche: Ucraina, Trump: "Progressi per pace". E invia Witkoff a Mosca

