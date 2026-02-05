Mosaner | dalle sei ore di allenamento al giorno al ciclismo i segreti del re del curling

Mosaner si allena sei ore al giorno e sogna di ripetere l’oro di Pechino ai prossimi Giochi di Milano-Cortina. È uno dei portabandiera dell’Italia e ha portato il suo sport alla ribalta, attirando l’attenzione di molti appassionati. Ora punta tutto sulla prossima sfida, con la speranza di confermarsi tra i migliori al mondo.

Grazie ad Amos Mosaner, insieme a Stefania Constantini, il curling in Italia ha assunto una nuova dimensione. Anche chi non sapeva cosa fosse questo sport si è ritrovato a vederlo, a parlarne, e a conoscere i due che hanno portato il curling alla ribalta mediatica. E Amos Mosaner, 30enne oro olimpico a Pechino 2022 e campione del mondo nel doppio misto nel 2025, sarà anche portabandiera ai giochi di Milano-Cortina: il traguardo più bello, in vista di un Olimpiade dove l’atleta delle Fiamme Oro proverà a ripetersi ancora. Tutti questi risultati sono frutti di allenamenti costanti e di un impegno più duro di quanto si possa pensare: ecco come il portabandiera italiano si prepara alle gare di curling. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

