L’Italia è stata eliminata ai quarti di finale dell’HearningLife Canadian Open, quarta delle cinque prove del Grand Slam of Curling. La Nazionale ha perso contro il Team Mouat, la compagine guidata dal formidabile scozzese Bruce Mouat (Campione del Mondo): 5-3 in favore dei britannici che, dopo il 3-2 all’intervallo, hanno fatto la differenza strappando la mano nel settimo end. Lo skip Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella hanno giocato durante il round robin, ma poi Mosaner ha dovuto abbandonare il quartetto tricolore ed è tornato in Italia perché lunedì 22 dicembre riceverà il tricolore insieme agli altri portacolori del Bel Paese in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Curling, Italia eliminata ai quarti del Canadian Open. Mosaner sostituito per impegni

Leggi anche: Curling, Canadian Open: Italia eliminata ai quarti dal Team Mouat

Leggi anche: Curling, Italia al Canadian Open: azzurri e azzurre in gara nel Grand Slam a Saskatoon

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Azzurri del curling ko nell'ultimo match di round robin, servirà il tie-breaker per continuare il Canadian Open; Serie A – La Juve vince il big match e avvicina la Roma, attacco giallorosso in crisi; F1, Minardi attacca Vasseur: parole durissime contro il team principal della Ferrari; Gelo Hamilton-Ferrari, irrompe Verstappen: nessuno se l’aspettava.

Curling, Canadian Open: Italia eliminata ai quarti dal Team Mouat - A Saskatoon termina ai quarti di finale il cammino della nazionale maschile nel quarto Grand Slam of Curling stagionale, condizionato dall’assenza di Amos Mosan ... sportface.it