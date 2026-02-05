Morto nel 2023 ma non se ne parlò | l’omicidio dei zii di Guglielmo Gatti

Guglielmo Gatti, condannato per aver ucciso e smembrato i suoi zii, è morto in carcere nel 2023. La sua morte non ha fatto molto clamore, anche se si tratta di uno dei casi più inquietanti degli ultimi anni. La vicenda era finita sotto i riflettori, ma poi si è quasi dimenticata. Ora, con la sua scomparsa, si chiude un capitolo che ancora lascia molte domande senza risposta.

**Guglielmo Gatti, l’uomo condannato per aver ucciso gli zii e gettati a pezzi, è morto in carcere nel 2023. Ma nessuno lo sapeva.** A due anni dal decesso, l’uomo che aveva trascorso quattro anni in carcere per aver fatto a pezzi due fratelli, Aldo Donegani e Luisa De Leo, è morto. Eppure, la notizia è rimasta nascosta. La sua morte è avvenuta il 15 giugno 2023, a Opera, in una prigione dove era scontato il verdetto di ergastolo. Il decesso fu comunicato soltanto nel 2025, quando il quotidiano ** cercò di contattare Gatti per un’intervista. La risposta arrivò inaspettata: “È morto”. Era il 2023, e nessuno aveva pensato a informare il pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu

Guglielmo Gatti, condannato per aver ucciso e smembrato i suoi zii, è morto in carcere nel 2023.

Guglielmo Gatti è morto in cella a Milano, dove stava scontando l’ergastolo per aver ucciso e smembrato gli zii nel 2005.

