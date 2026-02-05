Morto a Roma l’ex giudice ammazzasentenze Corrado Carnevale

È morto a Roma l’ex giudice Corrado Carnevale, noto per il suo ruolo di presidente di sezione della Cassazione. Aveva 95 anni. Nel corso della sua carriera è stato coinvolto in alcuni procedimenti, anche per concorso esterno in associazione mafiosa, ma è sempre stato assolto.

Corrado Carnevale, ex magistrato della Corte di cassazione, è morto a Roma ieri pomeriggio, 4 febbraio all’età di 95 anni. I funerali si svolgeranno venerdì a Roma. Carnevale, nato a Licata, in Sicilia, il 9 maggio 1930, è stato presidente di sezione in Cassazione e per anni è stato associato dai media al soprannome “ammazzasentenze” per una serie di annullamenti di sentenze e rinvii, spesso legati a vizi di motivazione o questioni procedurali. È stato uno dei simboli del peso del giudizio di legittimità e di quanto le regole del processo possano incidere sull’esito anche dei procedimenti più delicati. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

