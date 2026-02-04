È morto oggi a Roma Corrado Carnevale, ex giudice noto come “ammazzasentenze”. Aveva 95 anni ed era nato a Licata nel 1930. Carnevale ha passato più di cinquant’anni nel sistema giudiziario italiano, lasciando un segno nel mondo della giustizia.

E’ morto questo pomeriggio a Roma, all’età di 95 anni, l’ex giudice Corrado Carnevale. Nato a Licata il 9 maggio del 1930, Carnevale ha attraversato oltre mezzo secolo della storia giudiziaria italiana. L’ex giudice è stato presidente di sezione della Corte di Cassazione. Gli venne affibbiato il nome di «ammazzasentenze» per una serie di pronunce di annullamento. Dai processi in cui è stato coinvolto, anche per l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, ne è sempre uscito assolto. Dal 1993 al 2007 è stato sospeso dal servizio, poi il ritorno in Cassazione e la pensione nel 2013. I funerali si svolgeranno venerdì a Roma. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - E' morto l’ex giudice Corrado Carnevale: gli venne affibbiato il nome di «ammazzasentenze»

Approfondimenti su Corrado Carnevale

È morto Corrado Carnevale, ex primo presidente della Corte di Cassazione.

Questa mattina all’Isis “Vincenzo Corrado” di Castel Volturno si è tenuto un incontro tra giudice, avvocati e studenti per parlare di bullismo e cyberbullismo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Corrado Carnevale

Argomenti discussi: È morto l'ex ginnasta Franco Menichelli, vincitore di un oro, un argento e un bronzo ai Giochi olimpici di Tokyo 1964; Lutto nel calcio, è morto Nicolas Giani; Malore e schianto, morto l’ex generale dei bersaglieri Triggiani; Morto Nicolas Giani: che malattia aveva l'ex capitano della Spal?.

Morto a Roma l'ex giudice Corrado CarnevaleE' morto questo pomeriggio a Roma, all'età di 95 anni, l'ex giudice Corrado Carnevale. Nato a Licata il 9 maggio del 1930, Carnevale ha attraversato oltre mezzo secolo della storia giudiziaria italian ... ansa.it

Calcio, è morto Nicolas Giani: l'ex leader della Spal aveva 39 anniNicolas Giani è morto a 39 anni. L'ex difensore di Spal e Vicenza, cresciuto nel vivaio dell'Inter, era malato da tempo. Protagonista con la maglia del Vicenza di Gregucci, Giani ha giocato anche con ... tg24.sky.it

Carlo Mascia. . Il Carnevale di Viareggio degli atleti della Polisportiva Olimpia Onlus visto con gli occhi del nostro caro volontario Corrado Bellosi facebook