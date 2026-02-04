Morto Corrado Carnevale | l’ex giudice della Cassazione soprannominato l’ammazzasentenze aveva 95 anni

È morto a Roma, all’età di 95 anni, l’ex giudice Corrado Carnevale. Conosciuto come “l’ammazzasentenze”, ha lasciato un segno nella magistratura italiana. La sua carriera e il suo soprannome sono stati spesso al centro dell’attenzione, ma ora la sua scomparsa chiude un’epoca.

È morto a Roma all'età 95 anni l'ex giudice Corrado Carnevale. Passò alla storia come "l' ammazzasentenze". Nato a Licata il 9 maggio del 1930, Carnevale ha attraversato oltre mezzo secolo della storia giudiziaria italiana. L'ex magistrato nel 1985, a soli 55 anni, divenne presidente della prima sezione penale della Corte di Cassazione, il più giovane di sempre. Durante la sua presidenza, dal 1985 al 1993, firmò o presiedette l'annullamento di centinaia di sentenze d'appello, circa 500, relative a reati per associazione mafiosa e terroristica. Le sue sentenze si basavano quasi sempre su vizi di forma, errori procedurali o carenze di motivazione, ma alimentarono il sospetto di un atteggiamento indulgente verso imputati eccellenti, soprattutto nei grandi processi di mafia.

