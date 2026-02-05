È morto a Roma l’ex giudice Corrado Carnevale, conosciuto anche come ‘ammazzasentenze’. Aveva 95 anni. Nato a Licata nel 1930, Carnevale aveva ricoperto il ruolo di presidente della prima sezione penale della Corte di Cassazione. La sua scomparsa chiude un capitolo importante della giustizia italiana.

(Adnkronos) – E’ morto a Roma l’ex giudice Corrado Carnevale, aveva 95 anni. Nato a Licata nel maggio 1930, era stato presidente della prima sezione penale della Corte di Cassazione. Per una serie di sentenze di annullamento gli venne attribuito il soprannome ‘ammazzasentenze’. Tra i verdetti annullati quello sui mandanti dell’omicidio di Chinnici e quello per la strage di piazza Fontana, le condanne per la cosiddetta ‘Pizza connection’ o ancora alcune condanne inflitte alla banda della Magliana. Coinvolto in un’inchiesta, per l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, ne è uscito assolto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Morto a 95 anni l’ex giudice Corrado Carnevale, il suo soprannome era ‘ammazzasentenze’

È morto a Roma, all'età di 95 anni, l'ex giudice Corrado Carnevale.

È morto a Roma Corrado Carnevale

