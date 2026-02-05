Morte sul lavoro a Livorno | 9 decessi nel 2025 il picco della provincia toscana

A Livorno, nel 2025, sono già 9 le persone morte sul lavoro. Un numero che segna il massimo negli ultimi anni nella provincia toscana. Le cause sono ancora da chiarire, ma i numeri preoccupano gli esperti e le istituzioni. Intanto, le famiglie coinvolte chiedono interventi più severi e controlli più stringenti.

Sul lavoro, in Toscana, si è registrato un picco di decessi nel 2025. A Livorno, in particolare, il bilancio è salito a nove vittime in dodici mesi — con due incidenti in itinere. Sono i numeri che emergono dal report dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente (Vega), un'entità specializzata nella sorveglianza delle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro. I dati non soltanto indicano una crisi, ma anche un andamento che colpisce fortemente il Nord Italia, e in particolare la Toscana, dove Livorno occupa la posizione di primo posto in regione per mortalità sul lavoro.

