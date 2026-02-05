Morì dopo la caduta 5 anni di agonia | la famiglia di Stefano chiede 14 milioni

La famiglia di Stefano chiede 14 milioni di euro per i cinque anni di sofferenza dopo la caduta. Stefano è morto dopo un’agonia durata cinque anni, da quando è scivolato e si è rotto il collo su una scala. Ora vogliono giustizia e chiedono un risarcimento, sostenendo che qualcosa non abbia funzionato nel soccorso o nelle cure. La vicenda tiene ancora banco tra le polemiche e le denunce.

Rimini, 5 febbraio 2026 – La sua vita si è spezzata in pochi secondi, su una scala che non avrebbe mai dovuto percorrere. Stefano Alocchi, autotrasportatore di 39 anni di Forlì, stava effettuando una consegna in un pub di Torre Pedrera quando, il 24 agosto 2015, cadde lungo la scala che conduceva al magazzino interrato del locale. Da quel momento Stefano non si è più rialzato. Un volo improvviso, il capo che urta violentemente, poi il silenzio. Da quel momento Stefano non si è più rialzato: un trauma cranico devastante, fratture multiple, emorragia intracranica, coma e una condizione che lo ha condannato a una non vita, prima tetraplegico e poi in stato vegetativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

