Morì in slittino dopo 13 anni risarcita la famiglia È la tragedia che segnò il futuro killer di Fidene
Dopo oltre tredici anni dall’incidente sulla pista da slittino di Croda Rossa, si conclude con un risarcimento di 630.000 euro la vicenda che coinvolge il futuro killer di Fidene, segnando una svolta nel percorso giudiziario e civile per la famiglia della vittima. Questa sentenza rappresenta un passo importante nel riconoscimento della responsabilità e della memoria di quanto accaduto.
Dopo oltre tredici anni dall'incidente sulla pista da slittino di Croda Rossa, a Sesto Pusteria, si chiude definitivamente anche sul piano civile una pagina drammatica di cronaca con un risarcimento complessivo di 630.000 euro ai familiari di Romano Campiti, il quattordicenne romano morto nel febbraio del 2012 durante una discesa sulla neve. Romano perse la vita in un tragico incidente sulle piste dell'Alta Pusteria, praticando uno sport invernale molto diffuso e apprezzato, ma non privo di rischi se non correttamente gestito. La causa civile, avviata dai suoi familiari contro i gestori dell'impianto, si è conclusa con un accordo che prevede 250. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Ustionato da un getto di vapore in raffineria morì dopo 20 giorni di agonia, famiglia risarcita a distanza di 12 anni
Morì per salvare un camionista: 22 anni dopo arriva il risarcimento alla famiglia del vigile del fuoco Simone MazziDopo quasi 22 anni, la Corte di Cassazione ha confermato il diritto al risarcimento per la famiglia di Simone Mazzi, il vigile del fuoco di Arezzo deceduto durante un intervento di soccorso.
Morì in slitta a 14 anni, 630.000 euro di risarcimento ai parentiPer la morte di Romano Campiti, il romano quattordicenne che morì sulla pista da slittino della Croda Rossa, a Sesto Pusteria, nel 2012, la famiglia viene risarcita con complessivamente 630.000 euro. ansa.it
Divertimento assicurato sullo slittino! A Merano 2000 lo slittino diventa il protagonista dell’inverno, per grandi e piccoli. La pista naturale attraversa boschi e pendii innevati: curva dopo curva cresce il divertimento, discesa dopo discesa nascono nuovi sor - facebook.com facebook
Dominik Fischnaller è il miglior azzurro nel singolo maschile di Oberhof, vinto da Felix Loch, chiudendo ottavo dopo aver guadagnato una posizione nella seconda run. Leon Felderer termina tredicesimo. Leggi le news: tinyurl.com/4rtf8k9a #wearefisi #fisinew x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.