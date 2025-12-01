Ustionato da un getto di vapore in raffineria morì dopo 20 giorni di agonia famiglia risarcita a distanza di 12 anni
Morì dopo venti giorni di agonia per le gravissime ustioni riportate mentre lavorava alla raffineria di Falconara. A 12 anni dall’incidente ai familiari di Francesco Fiore arriveranno complessivamente 267mila euro di risarcimento. Lo ha stabilito il Tribunale civile di Ancona che ha condannato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Ustionato da un getto di vapore mentre lavorava in raffineria, morì dopo 20 giorni di agonia: dodici anni dopo,... - facebook.com Vai su Facebook
Operaio ucciso da un getto di vapore: la raffineria di Falconara condannata a risarcire - FALCONARA Prima la condanna in sede penale, ora è arrivo il sigillo del giudice civile. Si legge su corriereadriatico.it
Morì ustionato, famiglia risarcita dopo 12 anni - Ustionato da un getto di vapore mentre lavorava in raffineria, morì dopo 20 giorni di agonia: dodici anni dopo, ... Lo riporta msn.com
Operaia colpita da getto di vapore. Ustioni al volto, portata al Bufalini - Un’operaia è rimasta ferita mentre lavorava ed è stata trasportata all’ospedale Bufalini di ... Da ilrestodelcarlino.it