Morì a 17 anni allo stadio Heysel Aula del liceo classico per Giusy Conti

Un’aula del liceo Petrarca di Arezzo sarà intitolata a Giusy Conti, la ragazza di 17 anni morta il 29 maggio 1985 allo stadio Heysel di Bruxelles. La scuola ha deciso di dedicare uno spazio a questa giovane studentessa, ricordando così il suo nome e la sua storia. La decisione arriva dopo anni di richieste da parte di famigliari e studenti, che vogliono mantenere vivo il suo ricordo.

Un’aula del liceo classico Petrarca di Arezzo porterà il nome di Giusy Conti, giovane studentessa aretina morta il 29 maggio 1985 allo stadio Heysel di Bruxelles. La dedica è stata annunciata in occasione dell’incontro che si è svolto presso l’istituto con il giornalista e scrittore Luca Serafini, autore del libro " La ragazza dai pantaloni verdi ", alla presenza della famiglia Conti. L’incontro, molto partecipato da studenti e docenti, ha rappresentato un momento di profonda riflessione civile e umana. Attraverso il racconto di Giusy, Serafini ha restituito voce e dignità a una delle 39 vittime della strage dell’Heysel, sottraendola all’anonimato dei numeri e trasformandola in una storia viva, fatta di sogni, passioni, amicizie, normalità spezzata troppo presto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

