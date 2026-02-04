il liceo petrarca ricorda giusy conti

Il Liceo Petrarca di Arezzo ricorda Giusy Conti con un incontro dedicato a lei. Questa mattina, gli studenti hanno incontrato Luca Serafini, autore di “La ragazza dai pantaloni verdi”, per parlare della figura di Giusy e del suo contributo. La scuola vuole mantenere vivo il ricordo, coinvolgendo i ragazzi in un confronto diretto e senza fronzoli.

Arezzo, 4 febbraio 2026 – Il Liceo Petrarca r icorda Giusy Conti: Incontro con Luca Serafini per “La ragazza dai pantaloni verdi”. Un’aula del Liceo Classico “Francesco Petrarca” di Arezzo porterà il nome di Giusy Conti, giovane studentessa aretina tragicamente scomparsa il 29 maggio 1985 allo stadio Heysel di Bruxelles. L a dedica è stata annunciata in occasione dell’incontro che si è svolto presso l’istituto con il giornalista e scrittore Luca Serafini, autore del libro La ragazza dai pantaloni verdi, alla presenza della famiglia Conti. L’incontro, molto partecipato da studenti e docenti, ha rappresentato un momento di profonda riflessione civile e umana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

