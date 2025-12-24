Solofra AV | sorpreso con un bastone e arnesi da scasso – i Carabinieri denunciano un 38enne
Con l’ausilio di unità speciali i Carabinieri intensificano i controlli contro furti e droga.. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto, Dr.ssa Rossana Riflesso, nelle ultime settimane ha ulteriormente rafforzato i servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione ai comuni della Valle dell’Irno e della Valle del Sabato. Le attività, condotte sia nelle ore diurne che notturne, mirano a prevenire i reati e garantire un pronto intervento in caso di necessità. Le operazioni, coordinate dalla Compagnia Carabinieri di Solofra con il supporto della Compagnia di Intervento Operativo (C. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Leggi anche: Sorpreso con coltello e arnesi da scasso: denunciato giovane telesino
Leggi anche: Solofra (AV): Inquinamento fiume Sarno – I Carabinieri denunciano l’amministratore unico di una società’
Solofra, sorpreso con bastone e arnesi da scasso: denunciato 38enne; Avellino Letteraria, Annamaria Picillo e il nuovo mecenatismo avellinese; Melito Irpino (AV): Sequestro di fuochi pirotecnici – i Carabinieri denunciano un 55enne; Sperone, risolte le infiltrazioni alle Poste dopo l’appello di Alaia: resta l’amarezza dei cittadini.
Solofra, sorpreso con un bastone e arnesi da scasso: denunciato 38enne - Irpinia, rafforzati i controlli dei Carabinieri: denunce, sequestri e contrasto allo spaccio. ilgiornalelocale.it
Sorpreso con un bastone e arnesi da scasso: denunciato 38enne - Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto, Rossana Riflesso, nelle ultime settimane ha ulteriormente rafforzato i servizi di controllo del territorio, ... corriereirpinia.it
#solofra #montoro #Carabinieri SOLOFRA (AV): SORPRESO CON UN BASTONE E ARNESI DA SCASSO - I CARABINIERI DENUNCIANO UN 38ENNE E CON L’AUSILIO DI UNITÀ SPECIALI INTENSIFICANO I CONTROLLI CONTRO FURTI E DROGA. Il Co - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.