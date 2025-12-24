Solofra AV | sorpreso con un bastone e arnesi da scasso – i Carabinieri denunciano un 38enne

Con l’ausilio di unità speciali i Carabinieri intensificano i controlli contro furti e droga.. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto, Dr.ssa Rossana Riflesso, nelle ultime settimane ha ulteriormente rafforzato i servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione ai comuni della Valle dell’Irno e della Valle del Sabato. Le attività, condotte sia nelle ore diurne che notturne, mirano a prevenire i reati e garantire un pronto intervento in caso di necessità. Le operazioni, coordinate dalla Compagnia Carabinieri di Solofra con il supporto della Compagnia di Intervento Operativo (C. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

