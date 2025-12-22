Torella dei lombardi AV | alla guida con patente e banconote false – i Carabinieri denunciano due coniugi irpini

Controllo dei Carabinieri a Torella dei Lombardi: sequestrate banconote false, patente contraffatta e avviate le procedure per il foglio di via.. “ Spendita e introduzione di monete falsificate ”, “ Guida senza patente ” e “ Falsità materiale commessa da privato ”: sono i reati di cui dovranno rispondere a vario titolo una coppia di coniugi della provincia di Avellino, di 36 anni l’uomo e 21 la donna, già noti alle Forze dell’Ordine, denunciati dai Carabinieri della Stazione di Torella dei Lombardi congiuntamente ai militari dell’Aliquota Radiomobile di Montella. La coppia è stata individuata in Torella dei lombardi a bordo di un’autovettura, a seguito della segnalazione di alcuni cittadini. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

