San Jacopo il circolo Arci ' Di Sorco' cerca un gestore per il bar | domande entro il 28 febbraio

Il circolo Arci ‘Di Sorco’ di San Jacopo cerca un gestore per il bar. Le candidature devono arrivare entro il 28 febbraio. La sede ha bisogno di qualcuno che si occupi del servizio, ma finora non è ancora stato trovato il nome giusto. La ricerca prosegue, e l’obiettivo è riaprire il bar al più presto.

Il circolo Arci 'Di Sorco' di San Jacopo è alla ricerca di un gestore per il servizio bar all'interno della propria sede. Il bando per l'affidamento in concessione è stato pubblicato nei giorni scorsi, e avrà come scadenza il prossimo 28 febbraio. Si tratta di un'iniziativa che si inserisce.

