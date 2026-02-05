Il monossido di carbonio è un nemico nascosto nelle case italiane. Invisibile e inodore, può causare intossicazioni anche gravi senza dare segnali evidenti. Per questo è fondamentale installare rilevatori e controllare regolarmente gli impianti di riscaldamento. La prevenzione resta l’unico modo per evitare tragedie.

È invisibile, non ha odore e non irrita le vie respiratorie. Proprio per questo il monossido di carbonio è uno dei pericoli domestici più subdoli. La recente tragedia avvenuta a Porcari, dove un’intera famiglia ha perso la vita a causa di una probabile fuga di gas legata al malfunzionamento di una caldaia, riporta l’attenzione su un rischio spesso sottovalutato: l’ intossicazione da monossido di carbonio può colpire chiunque, soprattutto negli ambienti chiusi e durante il sonno. Secondo l’ Organizzazione Mondiale della Sanità, il monossido di carbonio è responsabile ogni anno di migliaia di avvelenamenti accidentali nel mondo, molti dei quali avvengono in ambito domestico e sarebbero evitabili con semplici misure di prevenzione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Monossido di carbonio, killer silenzioso in casa. Come prevenire un’intossicazione che può essere fatale

Approfondimenti su Monossido Carbonio

La tragedia in provincia di Lucca si è consumata ieri sera a causa di una fuga di monossido di carbonio.

Nella provincia di Cuneo, padre e figlio sono stati rinvenuti senza vita all’interno della loro abitazione a Guarene.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

The Silent Killer | #carbonmonoxide #relatable #fyp #silentkiller #health #learn #educational

Ultime notizie su Monossido Carbonio

Argomenti discussi: Milano, fuga di monossido in un asilo nido: ricoverati 11 bimbi di uno e due anni; Milano, fuga di monossido di carbonio in asilo nido: ricoverati 11 bimbi; Porcari, monossido killer in casa: morti padre, madre e due figli -; Casalpusterlengo, famiglia intossicata dal monossido di carbonio: padre, madre e due figli in ospedale.

Monossido di carbonio: da dove esce, come ci si accorge e i sintomi da non sottovalutareIl monossido di carbonio è un gas incolore e inodore che si forma durante una combustione incompleta di gas, legna, carbone e carburanti ... fanpage.it

Monossido di carbonio: come proteggersi dal killer silenzioso che uccide fino a 600 persone ogni anno (solo in Italia)Dopo la tragedia di Porcari con 4 vittime, ecco le regole salvavita per prevenire l'intossicazione da monossido di carbonio ... greenme.it

Tragedia mercoledì sera a Porcari (Lucca) dove una famiglia di quattro persone è stata uccisa da esalazioni di monossido di carbonio. Sotto sequestro la casa e la caldaia che, secondo i primi accertamenti, era nuova facebook

Parla Ernest Cela, uno dei due vicini che è entrato nella casa a Porcari in provincia di Lucca, per soccorrere la famiglia Kola, morta a causa di una fuga di monossido di carbonio. "Quando sono entrato, c'era ancora il battito cardiaco", racconta Cela spiegando x.com