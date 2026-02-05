Monossido di carbonio killer a Lucca | padre madre e due figli trovati morti in casa

Una famiglia di quattro persone, padre, madre e due figli, è stata trovata morta ieri sera nella loro casa a Porcari, in provincia di Lucca. Il monossido di carbonio sembra essere la causa di questa strage, che ricorda un episodio simile avvenuto ormai 30 anni fa nello stesso comune. I vicini hanno sentito un forte odore e hanno chiamato i soccorsi, ma per la famiglia non c’era ormai nulla da fare. La polizia sta investigando sulle cause di questa tragedia che ha sconvolto l’intera comunità.

Una tragedia che si ripete dopo 30 anni: a Porcari, in provincia di Lucca ieri sera il monossido di carbonio ha sterminato una famiglia di quattro persone di origine albanese, padre, madre, figlio e figlia, nella casa dove vivevano da pochi mesi nella frazione di Rughi. Nel febbraio del 1992 un’altra famiglia morì per un’analoga intossicazione e il piccolo comune della piana lucchese oggi rivive la stessa tragedia. La casa sotto sequestro e la caldaia al centro delle indagini La casa della famiglia Kola ora è sotto sequestro, così come la caldaia, che, secondo i primi accertamenti, era nuova. I carabinieri hanno apposto i sigilli. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Una famiglia di Porcari, in provincia di Lucca, è stata trovata morta nella propria casa.

Una tragedia si è consumata questa mattina a Lucca, dove una famiglia di quattro persone è stata trovata senza vita in casa.

