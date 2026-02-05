Monossido di carbonio uccide una famiglia a Lucca | trovati morti madre padre e i figli di 22 e 15 anni Sequestrata la casa si indaga sulla caldaia

Una famiglia di Porcari, in provincia di Lucca, è stata trovata morta nella propria casa. Si tratta di Arti Kola, 48 anni, sua moglie Jonida, 43, e i figli Hajdar, 22 anni, e Xhesika, 15. I corpi sono stati scoperti mercoledì, dopo che qualcuno ha segnalato un’aria irrespirabile e un forte odore di gas. Le forze dell’ordine hanno sequestrato l’abitazione e stanno facendo verifiche sulla caldaia, che potrebbe aver causato la fuga di monossido di carbon

S’indaga sulla tragedia che ha colpito la famiglia di Porcari, comune della Piana di Lucca. Arti Kola 48 anni, la moglie Jonida 43, il figlio Hajdar 22 e la figlia Xhesika 15 hanno perso la vita ieri – mercoledì 4 febbraio – a causa di una fuga di monossido di carbonio causata, con tutta probabilità, dal malfunzionamento della caldaia. Salvo, ma in condizioni critiche, il fratello del padre, arrivato in via Galgani dopo che i familiari non rispondevano al telefono. E anche i carabinieri, arrivati sul posto per prestare i primi soccorsi, sono rimasti leggermente intossicati ma non sono in pericolo di vita.🔗 Leggi su Open.online

Questa mattina a Lucca la polizia ha trovato tre corpi senza vita in una casa: padre, madre e due figli di 22 e 15 anni.

Una tragedia si è consumata questa mattina a Lucca, dove una famiglia di quattro persone è stata trovata senza vita in casa.

