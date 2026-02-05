Lucca4 morti per monossido di carbonio

Quattro persone sono morte ieri sera in un’abitazione a Rughi, vicino a Porcari, in provincia di Lucca. Hanno perso la vita dopo aver respirato monossido di carbonio. I soccorritori sono intervenuti sul posto, ma per tutti e quattro non c’era già più niente da fare. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.

1.03 Quattro persone sono decedute ieri sera dopo aver respirato monossido di carbonio in un'abitazione di Rughi,vicino a Porcari (Lucca). Secondo fonti sanitarie si tratterebbe di un'intera famiglia di origine albanese. Una quinta persona è stata portata in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa e sempre secondo la Asl non sarebbe in pericolo di vita. Anche tre carabinieri che sono entrati nella casa per dare soccorso si sarebbero leggermente intossicati.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Una tragedia si è consumata questa mattina a Porcari, in provincia di Lucca.

Un'intera famiglia di Porcari ha perso la vita a causa di un incendio di monossido di carbonio in casa.

