Con l’introduzione del meccanismo Ets2, previsto dal nuovo regolamento, si prevedono aumenti nei costi energetici per famiglie e imprese. Secondo uno studio di Bip, commissionato da Assogasliquidi-Federchimica, questi rincari potrebbero arrivare fino a 600 euro all’anno, incidendo sui bilanci domestici e sulle attività economiche. È importante comprendere come queste modifiche influenzeranno i costi di riscaldamento e le spese energetiche in vista della prossima stagione.

L’entrata in vigore, a partire dal 2027-2028, del meccanismo Ets2 con cui sarà esteso anche ai settori del trasporto stradale e del riscaldamento, il sistema europeo di scambio delle quote di emissione operativo dal 2005, comporterà un significativo incremento dei costi per famiglie e imprese con la spesa annuale per il riscaldamento destinata a crescere fino a 600 euro l’anno. Mentre, nel settore della mobilità leggera, l’esborso annuale per i carburanti potrebbe subire un incremento fino a 280 euro annui. A stimare i rincari è uno studio di Bip, multinazionale di consulenza strategica con consolidata esperienza nell’analisi degli impatti economici, industriali e regolatori delle politiche di transizione energetica, commissionato da Assogasliquidi-Federchimica, che quantifica i possibili incrementi collegati all’applicazione dell’Ets 2, al momento rinviata di un anno ma per le imprese già oggetto di discussione: secondo Bip i maggiori costi potrebbero incidere tra 2 e 15 miliardi per il trasporto stradale e tra 0,7 e 5 miliardi per il residenziale al 2030. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Riscaldamento, in arrivo i rincari: dalla tassa sul carbonio fino a 600 euro in più l’anno di spesa

Ue, studio: da Ets2 fino a 280 euro in più per auto e 600 euro per riscaldamentoUno studio recente evidenzia possibili aumenti nei costi delle imprese italiane, con effetti economici significativi.

Leggi anche: A Milano fino a 600 euro di contributo per le spese del riscaldamento. Chi potrà fare domanda

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: In arrivo i giorni della Merla: cosa dice la tradizione e perché non sono sempre i giorni più freddi; Giubbotti e coperte in classe. I termosifoni non sono caldi: scuole impreparate all'arrivo del freddo, scatta la protesta; Scuola Frank, due aule al freddo: Guasto ai termoconvettori; Distretto socio sanitario Santa Rosa (Firenze) al gelo, allarme di Fp Cgil.

Riscaldamento, in arrivo i rincari: dalla tassa sul carbonio fino a 600 euro in più l’anno di spesaSecondo l’analisi commissionata da Assogasliquidi-Federchimica e realizzata da Bip l’entrata in vigore del meccanismo Ets 2 produrrà una serie di incrementi per famiglie e imprese ... ilsole24ore.com

Stufe a pellet, nuove regole in arrivo. Cosa cambia?Stufe a pellet nel mirino della Commissione Europea, cosa potrebbe cambiare con le regole in arrivo? Vediamo le conseguenze per i consumatori. msn.com

Ogni anno, puntuale con l’arrivo del freddo, il costo del gas tende a salire e purtroppo questo si ripercuote sulla tua bolletta. Quando le temperature scendono, aumenta la domanda di gas per il riscaldamento: più caldaie accese, più consumo, maggiore pre - facebook.com facebook