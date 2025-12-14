Intossicazione da monossido di carbonio | 5 in ospedale ci sono anche due minori

Un incidente ha coinvolto cinque persone, tra cui due minori, che sono state ricoverate in ospedale per un'intossicazione da monossido di carbonio. L'episodio si è verificato in circostanze ancora in fase di accertamento, suscitando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.

Sono in tutto cinque, tre adulti e due bambini, le persone finite in ospedale per un'intossicazione da monossido di carbonio. È quanto successo nella notte appena trascorsa, all'una circa, in via Cennano a Montevarchi. Qui i vigili del fuoco del Valdarno sono intervenuti a seguito della richiesta. Arezzonotizie.it Presunta intossicazione a Zafferana: in ospedale le atlete del Volley ’96 Milazzo - Durante il match della settima giornata del campionato di Serie C femminile fra Zafferana Etnea e Volley ’96 si è registrata una presunta intossicazione da monossido di carbonio. messinasportiva.it

Intossicazione da monossido per 13 pallavoliste di Milazzo durante un match a Zafferana: tanta paura, ma le atlete adesso stanno bene - Tredici atlete del Volley Milazzo sono finite in ospedale ieri dopo aver accusato dei malori durante la gara esterna a Zafferana. rtp.gazzettadelsud.it

Hanno rischiato grosso i due giovani di Piateda rimasti vittime di un'intossicazione da monossido di carbonio. Salvati da 118 e pompieri sono stati sottoposti a trattamento in camera iperbarica a Zingonia. - facebook.com facebook

Intossicati dal monossido di carbonio, salvati dal rider arrivato per consegnare le pizze x.com

