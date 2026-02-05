Famiglia di Lucca uccisa dal monossido di carbonio | 4 vittime nel comune toscano

Questa notte a Porcari, un quartiere di Lucca, una famiglia di quattro persone ha perso la vita a causa del monossido di carbonio. Le vittime sono due adulti e due bambini, trovati senza vita nell’appartamento in località Rughi. I soccorritori sono intervenuti appena hanno ricevuto la chiamata, ma per tutti non c’era più niente da fare. Ora si cercano di ricostruire cosa sia successo e se ci siano responsabilità da chiarire.

**Lucca, il monossido di carbonio ha distrutto una famiglia.** Quattro persone, tra cui due bambini, sono morte in un appartamento in località Rughi, nel comune di Porcari, in provincia di Lucca, durante la notte del 4 febbraio 2026. La tragedia è accaduta poco dopo le venti, quando l'abitazione era ancora occupata da una famiglia intera, probabilmente in fase di riposo. Le prime notizie arrivano dall'118, che ha comunicato il decesso immediato dei quattro esseri umani coinvolti, mentre un quinto era stato soccorso in codice rosso, con sintomi di intossicazione. La causa è stata identificata come un accumulo di monossido di carbonio, probabilmente dovuto a un guasto o un malfunzionamento in un impianto domestico, forse una caldaia o un forno.

