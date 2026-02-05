Famiglia uccisa dal monossido di carbonio 4 morti in provincia di Lucca C' è anche un ferito grave

Una famiglia di quattro persone è morta per il monossido di carbonio in una casa a Rughi, nel comune di Porcari. Un solo membro della famiglia è riuscito a salvarsi, ma è in condizioni gravi. La tragedia si è verificata questa mattina, quando i soccorritori sono entrati nell’abitazione e hanno trovato i corpi senza vita. Le forze dell’ordine indagano sulle cause, ma sembra che un malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento possa aver provocato il rilascio di gas tossico. La vittima grave è

Un'intera famiglia è rimasta vittima del monossido di carbonio in un'abitazione in località Rughi nel comune di Porcari, in provincia di Lucca. I morti sono quattro, si apprende dal 118, con una quinta persona che è stata portata in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa. Famiglia sterminata dal monossido Anche tre carabinieri che sono entrati nella casa si sarebbero leggermente intossicati. Poco dopo le 22 di questa sera sono intervenuti i sanitari con l'automedica di Lucca; le ambulanze della Croce Rossa di Lucca, della Croce Verde di Porcari, della Misericordia di Santa Gemma Galgani e carabinieri.

